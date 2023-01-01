Описание

Объектив Laowa 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO дополняет уже существующий Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO – новый объектив стал в 2 раза компактнее и легче, что делает его отличным выбором для тех, кто снимает не в студии, а на различных локациях, и много перемещается с камерой. Светосила стала на 2 ступени меньше, но для макросъемки это обычно не играет никакой роли: для достижения приемлемой глубины резкости диафрагму в любом случае приходится сильно закрывать.

Фокусное расстояние 85 мм обеспечивает достаточно большую дистанцию между объективом и объектом съемки, за исключением тех случаев, когда вы хотите использовать экстремальное 2х увеличение (макро 2:1) – в этом случае у вас будет всего несколько сантиметров свободного пространства между объектом и передним краем объектива. Благодаря 3 низкодисперсионным (ED) элементам хроматические аберрации успешно корректируются, дисторсия практически отсутствует, а резкость и контраст находятся на высоком уровне, даже при полностью открытой диафрагме.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, с металлической же блендой, которая идет в комплекте. Защита от пыли и влаги не заявлена. Также отсутствует чип и, следовательно, какая-либо электронная связь с камерой. Широкое кольцо фокусировки обладает достаточно длинным ходом: 150°. Фокусировка внутренняя: все перемещения линз осуществляются внутри корпуса. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по полной ступени экспозиции.

В целом, объектив позволяет добиться отличных результатов при миниатюрных размерах корпуса, а те, кому нужна светосила f/2.8, всегда могут выбрать модель Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO.