Описание

Апохроматический макрообъектив для беззеркальных камер APS-C формата. Благодаря особой оптической схеме, включающей 3 низкодисперсионных элемента, создателям удалось практически полностью скорректировать все виды хроматических аберраций, включая продольные (вне зоны резкости), которые тяжело исправить программным способом. Геометрическая дисторсия объектива не просто «околонулевая», «в пределах 1%», как это бывает в серии Laowa Zero D, а просто нулевая, то есть отсутствует. Виньетирование очень незначительное – меньше 1 ступени на полностью открытой диафрагме.

Вторая ключевая особенность объектива: это увеличение 2:1, т.е. в 2 раза больше, чем могут предложить обычные макрообъективы. Отметим, что кольцо фокусировки имеет очень длинный ход – около 220°, а все движение линз происходит внутри корпуса, даже при увеличении 2:1 передняя часть объектива не выезжает вперед. Эта особенность, кстати, очень важна для многокадровой съемки с фокус-стекингом. Кроме того, Laowa 65mm f/2.8 можно использовать и для обычных сюжетов: у фокусировочного кольца предусмотрен достаточно большой сектор хода между положениями 1 м и «бесконечность». Кольцо диафрагмы поворачивается с отсечками по полной ступени экспозициий.

Как можно видеть и по графикам MTF, и по независимым тестам, Laowa 65mm f/2.8 обладает исключительно высокой резкостью, начиная прямо с открытой диафрагмы. При фокусировке на бесконечность еще можно заметить небольшое падение по самым границам кадра (для макрообъектива, сфокусированного на бесконечность, это нормально), но при съемке на основных рабочих дистанциях на разрешение можно не оглядываться – используйте любое значение диафрагмы, исходя из доступного освещения и необходимой глубины резкости.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, достаточно компактном и легком, но без защиты от пыли и влаги. Управление полностью мануальное – это, конечно, далает невозможным автоматический фокус-стекинг в камере (если такая функция предусмотрена), но вы по-прежнему можете скомбинировать серию снимков при обработке в редакторе. Если оставить в стороне стекинг, то в остальном отсутствие электронной связи между объективом и камерой не сильно мешает: в любом случае, макросъемка обычно ведется вручную.

Спереди у объектива предусмотрена резьба для светофильтров распространенного размера 52 мм – большинство макровспышек можно использовать без дополнительных повышающих или понижающих колец.

Что касается боке, то к нему сложно предъявить претензии. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает очень приятные округлые блики от фоновых источников света. При диафрагмировании до f/8 и далее они приобретают небольшую, чуть заметную угловатость, но отображаются чисто, без хроматической каймы или «луковой» структуры. Усиленная контуризация в зоне размытия также не наблюдается.

По соотношению цена / качество Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro является очень интересным предложением для всех любителей макро.