Объектив Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro APO Canon RF (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00094602 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-06-12/1 Код товара: УТ-00094602 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-06-12/1 Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Минимальные следы эксплуатации.

S/n: 018514

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Минимальные следы эксплуатации.

S/n: 018514

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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