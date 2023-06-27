Объектив Laowa 33mm f/0.95 Argus CF APO (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068290
Артикул : б/у-КП32 К 2023-06-27
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 33 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 11
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 0.95
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Код товара: 133290
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5, минимальные следы эксплуатации.
Комплектация: Объектив, крышки, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.