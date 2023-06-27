Описание

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 33 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 11

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 0.95

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Код товара: 133290

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5, минимальные следы эксплуатации.

Комплектация: Объектив, крышки, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.