Описание

Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro – специальный объектив для настоящих энтузиастов макросъемки. Увеличение от 2.5:1 до 5:1 позволит передать такие мелкие детали, которые недоступны обычным макрообъективам. Мы не советовали бы его для начинающих, это объектив для тех, кто уже освоил обычное макро и хочет пойти дальше. У объектива нет фокусировки на бесконечность и нет кольца фокусировки как такового, вместо него используется кольцо увеличения, которое передвигает линзоблок, а фокусировка осуществляется перемещением всей камеры. Рабочее расстояние между объектом съемки и передней линзой составляет всего 4-4.5 см, в зависимости от увеличения.

Не обращайте внимания на формальные «25mm f/2.8» поскольку они даются для гипотетической фокусировки на бесконечность. Если обратить внимание на реальное поле зрения (10,3°), то оно окажется более узким, чем у самого длиннофокусного «обычного» макрообъектива Canon EF 180mm (13°40'). Это совсем не широкоугольный объектив, как можно было бы подумать, исходя из названия. То же самое происходит с диафрагмой: номинальное значение f/2.8 соответствует реальной светосиле f/9.8 при увеличении 2.5х или f/16.8 при увеличении 5х. Глубина резкости при этом будет составлять менее 1 мм. Иными словами, вам потребуется высокая освещенность: желательно, яркий дневной свет или вспышка. Благодаря тому, что передняя часть объектива достаточно узка в диаметре (около 42 мм), она не отбрасывает значительную тень, поэтому можно использовать даже вспышку, установленную с башмаке камеры (желательно, с широкоугольным рассеивателем). Laowa также выпускает для этой модели светодиодную кольцевую подсветку и специальную биполярную вспышку KX-800 (продаются отдельно).

Для съемки малоподвижных объектов (или фотографирования из засады) советуем использовать качественный, устойчивый штатив с макрорельсами.

Показатели резкости в случае с этим объективом сложно изучить обычными методами, однако можем сказать, что объектив вполне резок при номинальном значении f/2.8, а наилучшим значением является f/4. При f/8 начинает включаться смягчающий эффект дифракции, который усиливается вместе с увеличением: если при увеличении 2.5х можно использовать f/8 или f/11 без сильной деградации деталей, то при увеличении 5x лучше не закрывать диафрагму дальше f/5.6, максимум f/8. Учитывая очень малую глубину резкости вам, возможно, придется освоить навыки фокус-стекинга, для чего понадобятся высокоточные макрорельсы с тонкой настройкой позиционирования.

Единственным близким аналогом этого объектива является мануальный Canon MP-E 65mm f/2.8 Macro, который работает по такому же принципу и так же может использоваться на многих беззеркальных системах через соответствующие переходники. Судя по сравнительным тестам, Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro не уступает ему в разрешающей способности и качестве изображения в целом, хотя Canon предлагает более широкий диапазон увеличения: 1х – 5х вместо 2.5х – 5х у Laowa.

Для кого этот объектив? Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro создан для крупноплановой съемки очень мелких объектов (размером всего в несколько миллиметров). Скажем, если вы хотить снять обычное крупное насекомое целиком – для этого будет достаточно обычного макрообъектива с увеличением 1:1, который, к тому же, будет гораздо более прост в использовании. Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X понадобится, если вы хотите пойти дальше: снять не целую муху или жука, а только «лицо», лапку или крылышко.