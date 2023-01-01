Описание

Laowa 24mm T14 2х Periprobe основывается на оригинальном объективе 24mm f/14 Probe Lens, но расширяет его возможности. Фактически, вы получаете не один, а два объектива: передняя часть объектива снимается. Вы можете использовать классическую прямую насадку или насадку-перископ с объективом, повернутым на 90°. Теперь вы можете двигать объектив вдоль или поперек сцены, вверх или вниз, а также вращать на 360° (как настоящий перископ!). Объектив обладает широким углом обзора и возможностью фокусироваться как на дальних объектах, так и практически в упор, с расстояния всего 2 см от передней линзы.

Передняя часть объектива является полностью водонепроницаемой, поэтому вы можете погружать ее в воду. Рядом с передней линзой располагаются светодиоды подсветки, которая работает от любого USB источника. В комплекте также идет кабель с диммером, который позволяет регулировать яркость подсветки.

Благодаря широкому углу обзора объектива вы можете создавать настоящий эффект "вида от лица жука" (bug-eye perspective), как будто все предметы стали огромными, а наблюдатель – очень маленьким.

Объектив полностью мануальный и не имеет какой-либо электронной связи с камерой, все настройки осуществляются вручную. Кольца фокусировки, диафрагмы и вращения самого корпуса объектива снабжены стандартной гребенкой, позволяющей использовать внешние приводы (ручные или моторизованные). Кольцо диафрагмы работает плавно без ступеней. Кольцо вращения корпуса можно застопорить, сдвинув манжету, чтобы предотвратить вращение, когда оно не требуется. У перископической насадки спереди предусмотрено резьбовое гнездо 1/4", которое можно использовать для установки дополнительных аксессуаров.

Для плавности видеоряда крайне рекомендуется использовать рельсовый слайдер или макрорельсы, а также использовать дополнительную подпорку для объектива, поскольку при общей длине более 40 см даже самая слабая вибрация или раскачка корпуса становится очень заметной.

Что касается оптики, то здесь используется та же оптическая схема, что и в оригинальном 24mm f/14 Probe Lens. У перископической насадки спереди просто добавлена группа из пары зеркал, и на этом изменения заканчиваются. Насадки закручиваются на основание объектива по резьбе, без использования специального инструмента.