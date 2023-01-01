Описание

Сверхширокоугольный шифт-объектив для съемки пейзажа, архитектуры и интерьеров. Сдвиг оптической оси позволяет вместить в кадр крупные объекты, которые в ином случае пришлось бы фотографировать под наклоном, что вызывает искажения их геометрии. Сдвиг также можно использовать для съемки панорам из нескольких кадров: поскольку камера остается на одном месте и не поворачивается, вы с минимальными усилиями получаете снимок без параллакса, с ровными линиями и прямым горизонтом.

Сложная оптическая схема обеспечивает объективу практически полную коррекцию дисторсии (линейных искажений). Хроматические аберрации также успешно исправляются благодаря использованию 3 специальных элементов из низкодисперсионного (ED) стекла. Виньетирование умеренное: не более 2 ступеней экспозиции на открытой диафрагме. Резкость хорошая начиная с F4, а при закрытии до F8 (типичный сценарий использования подобного объектива), вы получаете отличную резкость от края до края, также устраняется виньетирование.

Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift выполнен в крепком, полностью металлическом корпусе. Качество сборки отличное: кольца фокусировки и сдвига вращаются с хорошим, равномерным сопротивлением. Кольцо диафрагмы поворачивается с отсечками по полной ступени. Особенностью объектива является то, что кольцо диафрагмы довольно узкое и расположено близко к кольцу сдвига, поэтому его можно случайно задеть при вращении соседнего кольца, нужно быть аккуратным. Сдвинув ось, объектив можно зафиксировать в выбранном положении. Корпус объектива вращается с отсечками по 15°: для достижения наибольшего поля изображения вы можете склеить его из 24 кадров, сдвинув объектив на максимум (11 мм) в одну из сторон и вращая его корпус.

В комплекте с объективом идет лепестковая бленда, которая может вращаться в креплении (чтобы лепестки не попадали в кадр при вращении объектива). 14 лепестковая диафрагма при закрытии до F16-F22 создает красивые 14-конечные звездочки от ярких источников света. В отличие от Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift, данный объектив можно использовать со стандартными светофильтрами диаметром 82 мм.

Объектив полностью мануальный, как и все объективы со наклоном / сдвигом оптической оси: фокусировка и диафрагма управляются только вручную, микрочипа нет, камера объектив не видит.