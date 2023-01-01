Описание

Сверхширокоугольный объектив для системы Fujifilm GFX – прекрасный выбор для пейзажной и архитектурной фотографии, а также астрофотосъемки и фотографирования интерьеров. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте составляет 14 мм, что обеспечивает угол обзора 113°. Объектив обладает резьбой для светофильтров (86 мм), а 5-лепестковая диафрагма при закрытии до f/22-f/32 создает красивые 10-лучевые звезды от источников света.

Объектив относится к серии Zero-D – это означает, что у него практически полностью отсутствует дисторсия (небольшое вытягивание изображения в определенных условиях можно заметить в самых углах кадра). Благодаря 3 низкодисперсионным элементам он также хорошо справляется с хроматическими аберрациями. 2 асферических элемента обеспечивают высокую резкость практически по всему полю изображения.

Laowa 17mm f/4 выполнен в полностью металлическом корпусе. Объектив не имеет встроенного чипа, все управление осуществляется только вручную. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по полной ступени.

В целом, Laowa 17mm f/4 GFX Zero-D является хорошей альтернативой для Fujifilm GF 23mm f/4 R LM WR. Да, у него нет автофокуса и защиты от влаги, но угол поля зрения гораздо шире, при этом резкость и контраст находятся на сравнимом уровне, а по цене он почти в 2 раза дешевле.