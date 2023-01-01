Описание

Сверхширокоугольный шифт-объектив: смещается относительно оптической оси в пределах +/- 11 мм для того, чтобы предотвратить геометрическую дисторсию, вызываемую наклоном камеры. Интересный выбор для архитектурной съемки, пейзажей и интерьеров.

На открытой диафрагме присутствует небольшое проседание резкости начиная с середины кадра, как можно видеть из MTF графика, но ситуация исправляеттся при диафрагмировании до f/8. При сдвиге объектива до предела (на 11 мм) можно заметить появление дисторсии (пусть и не очень значительное). При максимальном сдвиге также значительно возрастает виньетирование: от 2 до 3.5 ступеней в углах снимков. Все это можно заметить не только у Laowa, но и у такого популярного тилт-шифт объектива как Canon TS-E 17mm f/4. Мы советуем избегать экстремальных значений, когда это возможно, и ограничиваться сдвигом в пределах +/- 8-9 мм.

Объектив выполнен в металлическом корпусе и качественно собран. Кольцо фокусировки плавно вращается с общим диапазоном хода около 100°. Диафрагма изменяется с отсечками по полной ступени экспозиции. Смещение объектива осуществляется с помощью достаточно широкого кольца , примерно такого же, как кольцо фокусировки (сначала нужно разблокировать сдвиг с помощью небольшой рукоятки). Сдвигаемая часть может поворачиваться относительно камеры на 360° с шагом 15°: это нужно при переходе от горизонтальной к вертикальной ориентации кадра, а также позволяет сделать более широкую панораму из нескольких снимков, просто поворачивая объектив в максимально смещенном положении.

Передний элемент сильно выступает за пределы корпуса, но Laowa создала специальный магнитный держатель для листовых 100-мм светофильтров, который продается отдельно. Защиты от пыли и влаги у этого объектива нет, как и у других тилт-шифтов, из-за особенности их конструкции. Объектив полностью мануальный, не имеет электронной связи с камерой и не прописывается в EXIF. Это, впрочем, вряд ли усложнит фокусировку при его глубине резкости. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 20 см, поэтому вы сможете сфокусироваться на очень небольших объектах, показав их в живом окружении, но при съемке на минимальной дистанции становятся более заметными аберрации: в частности, кривизна поля, и вызываемые ей искажения в характере боке. Кстати о боке: создатели снабдили Laowa 15mm f/4.5 Shift прямой 5-лепестковой диафрагмой: в открытом положении источники света отображаются круглыми, но при закрытии уже до f/5.6 появляются выраженные 10-конечные звездочки, которые только увеличиваются при дальнейшем диафрагмировании.