Описание

Laowa 15mm f/4 - крайне необычный объектив, сверхширокоугольный макро, с возможностью фокусироваться практически в упор - на расстоянии всего 0.5 см от передней линзы. Таким образом получается запечатлеть не только сам объект съемки, но и его окружение, создать контекст. Конечно, совсем не обязательно приближаться настолько сильно, можно ограничиться просто крупным планом с интересной перспективой. Кроме того, это еще и шифт-объектив, сдвиг оптической оси на +/- 6 мм позволяет избежать лишнего наклона камеры, который вызывает геометрическую дисторсию. Объектив может использоваться на полнокадровых камерах.

Laowa 15mm f/4 может использоваться и как обычный широкоугольный объектив, для пейзажа или интерьерной фотосъемки. В съемке архитектуры и интерьеров сильно помогает сдвиг оптической оси, позволяя избежать заваливающихся вертикалей. Правда, мы бы не советовали брать его исключительно для пейзажа: ход фокусировочного кольца между 0.8 м и бесконечностью составляет всего несколько градусов, мешает и не до конца исправленное искривление поля. Для такой задачи лучше подойдет Laowa 15mm f/2 Zero-D или Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift.

Большим преимуществом объектива является возможность установки светофильтров, которой лишены многие другие сверхширокоугольные объективы. С Laowa 15mm f/4 вы можете свободно использовать поляризационные или градиентные фильтры, фильтры нейтральной оптической плотности (ND), цветные и инфракрасные фильтры для черно-белой фотографии.

Объектив обладает сложной оптической схемой из 12 элементов, объединенных в 9 групп. 3 из них сделаны из особого стекла с высоким коэффициентом рефракции, и еще 1 - из стекла со сверхнизкой дисперсией, что обеспечивает низкий уровень хроматических аберраций. Что касается резкости при фокусировке на бесконечность, то здесь объектив страдает от сильной кривизны поля, которая делает края изображения мягкими. Для получения резкости по всему кадру диафрагму нужно закрыть до f/8 - f/11. 14-лепестковая диафрагма создает практически идеально круглое отверстие для приятной округлой передачи расфокусированных источников света на любом значении диафрагмы.

Laowa 15mm f/4 - мануальный объектив, не имеющий связи с камерой. Фокусировка и установка диафрагмы производятся только вручную. Объектив выполнен в прочном металлическом корпусе, бленда съемная, защиты от пыли и влаги у него нет.