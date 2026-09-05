Объектив Laowa 15mm f/2.0 Zero-D Nikon Z (состояние Like New) (б/у)
Код товара:УТ-00096948
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-05/3
Код товара:УТ-00096948
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-05/3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: 014502
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: 014502
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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