Объектив Laowa 14mm f/4 FF Zero-D для Canon EF (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074896 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-14/2

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования 34 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139896 Тип объектива: широкоугольный объектив

Фокусное расстояние:постоянное

Байонет: Canon EF

Фокусное расстояние: 14 мм

Диафрагма: f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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