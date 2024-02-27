Объектив Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D для Sony FE (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073648 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-27

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 36 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз), широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 14 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.27 м

Максимальный угол обзора 114 град.мин

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 5

Байонет Sony FE

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм Код товара: 138648

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5- незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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