Объектив Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D для Sony FE (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073648
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-27
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз), широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 14 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.27 м
Максимальный угол обзора 114 град.мин
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 5
Байонет Sony FE
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Код товара: 138648
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5- незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.