Описание

Компактный сверхширокоугольный объектив с исправленной геометрией – отличный вариант для съемки пейзажей, архитектуры или интерьеров. Объектив имеет несколько интересных особенностей: например, создатели специально уменьшили число лепестков диафрагмы до 5 и не стали их закруглять, чтобы получить красивые 10-конечные звездочки от источников света на закрытой диафрагме.

Объектив очень резок, начиная прямо с открытой диафрагмы: если рассматривать детализацию по краям кадра, то на f/4 у него она будет выше, чем у Laowa 15mm f/2 Zero-D или Laowa 12mm f/2.8 Zero-D на аналогичном значении диафрагмы. Хотя на f/4 его все же могут побить самые высококлассные широкоугольные объективы, такие как Zeiss 18/2.8, в этом сравнении он выиграет по соотношению цены и качества, а также по большей ширине охвата. Оптимальной диафрагмой является f/5.6, дальнейшее диафрагмирование практически никак не влияет на качество изображения, за исключением эффекта дифракции, который начнет проявляться от f/11 и далее.

Серия Zero-D (Zero Distortion) создавалась как очень качественные объективы с околонулевой дисторсией. Конечно, дисторсия не была побеждена полностью, но остаточные 1.5-1.7% бочкообразной дисторсии можно легко исправить с помощью компьютерных редакторов, благо Laowa предоставляет профиль объектива, который можно загрузить в редактор, после чего окончательная коррекция геометрии станет делом пары кликов. Помимо геометрии, профиль объектива поможет устранить виньетирование, которое на полнокадровых камерах будет достаточно заметно (около 3 ступеней на открытой диафрагме). Хроматические аберрации проявляются, как и дисторсия, в остаточных количествах. Просветляющее покрытие довольно неплохо справляется с контровым светом.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной блендой (тоже металлической). Несмотря на супер-широкий угол, его можно использовать со светофильтрами без дополнительных адаптеров: подходят недорогие 52-мм оправы. Laowa также выпускает специальное магнитное крепление для фотографов, предпочитающих листовые 100-мм фильтры – его можно купить отдельно. Фокусное кольцо вращается очень плавно. У некоторых экземпляров обнаруживается несовпадение точки фокусировки на бесконечность с маркировкой на камере, исправить это можно за пару минут с помощью крестовой отвертки: Laowa даже выпустила специальное обучающее видео, как сделать это, если вы не хотите тратить время на обращение в сервисный центр. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками, сразу по полной ступени. Защиты от пыли или влаги у объектива нет, как нет и электронных контактов для связи с камерой: объектив полностью мануальный. Благодаря прямой механической фокусировке объектив оценят видеографы: он легко работает с системами типа follow focus.

Наконец, стоить обратить внимание на размеры и вес объектива: всего 228 г, 58 х 59 мм. Он отлично сочетается с легкими беззеркальными камерами, не перевешивает камеру вперед, да и просто носить компактный объектив всегда удобнее, чем большой и тяжелый, особенно если вы занимаетесь пейзажной или архитектурной фотографией, что само по себе подразумевает много передвижений пешком.