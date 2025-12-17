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Объектив Laowa 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4) (б/у)

  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
  • 14mm f/4 FF II C&D-Dreamer Z-mount (состояние 4)
Код товара:УТ-00090258
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2025-12-17/6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потёртости на корпусе.
s\n: 001417
Комплектация: объектив, две крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.