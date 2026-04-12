Объектив Laowa 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW) (б/у)

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Код товара: УТ-00092939 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-12/07 Код товара: УТ-00092939 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-12/07 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 157939 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние нового.

Пробег: нет информации

s/n: 027650

Комплектация: Объектив, задняя крышка оригинал, передняя крышка оригинал, бленда оригинал, коробка, документация.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 157939 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние нового.

Пробег: нет информации

s/n: 027650

Комплектация: Объектив, задняя крышка оригинал, передняя крышка оригинал, бленда оригинал, коробка, документация.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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