Объектив Laowa 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW) (б/у)
Код товара:УТ-00092939
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-12/07
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: 157939
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового.
Пробег: нет информации
s/n: 027650
Комплектация: Объектив, задняя крышка оригинал, передняя крышка оригинал, бленда оригинал, коробка, документация.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.