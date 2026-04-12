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Объектив Laowa 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW) (б/у)

  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
  • 12mm f/2.8 Zero-D Lens Sony FE - с.н. 027650 (состояние NEW)
Код товара:УТ-00092939
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-12/07

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 157939

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового.
Пробег: нет информации
s/n: 027650
Комплектация: Объектив, задняя крышка оригинал, передняя крышка оригинал, бленда оригинал, коробка, документация.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.