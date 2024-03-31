Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074582 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-31/3

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Описание Код товара: 139582 Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: 10 мм

Байонет: Micro 4/3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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