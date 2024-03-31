Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074582
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-31/3
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
30 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139582
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: 10 мм
Байонет: Micro 4/3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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