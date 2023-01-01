Описание

Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (STF) – объектив с аподизационным элементом и двумя диафрагмами. 9-лепестковая диафрагма отвечает за экспозицию и глубину резкости, в то время как 14-лепестковая диафрагма изменяет степень размытия фона. Аподизационный элемент, работающий как ND-фильтр с радиальным градиентом (от центра к краю), обеспечивает особую форму бликов от расфокусированных источников света, а также общую мягкость размытия. Благодаря 3 низкодисперсионным (LD) элементам хроматические аберрации находятся на очень низком, остаточном уровне. Это делает Laowa 105mm f/2 STF прекрасным выбором для портретной съемки.

Аподизационный элемент снижает светопропускную способность объектива. Максимальным значением является T3.2, а при максимальном сглаживающем эффекте – T8. При этом глубина резкости будет такой же, как у f/2 объектива, что позволяет добиваться избирательной фокусировки на отдельных элементах сцены. Кольцо F диафрагмы вращается с отсечками по полной ступени, в то время как Т-кольцо вращается плавно, без отсечек, что можно также использовать для регулировки экспозиции при съемке видео.

Диафрагмы можно использовать только по отдельности: если вы закрываете одну, вторая должна находиться в максимально открытом состоянии, в противном случае возникает очень сильное виньетирование. В остальных случаях виньетирование незначительное, около 1 ступени при максимально открытых диафрагмах. Дисторсия также практически отсутствует.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки высокое: отсутствует какой-либо люфт, все обозначения нанесены с помощью гравировки и поэтому не стираются со временем. Кольцо фокусировки имеет очень длинный ход: 270°, что позволяет наводить фокус высокоточно. Объектив мануальный, фокусировка и установка диафрагмы осуществляются вручную. Версия с байонетом Canon EF идет с чипом подтверждения автофокуса, модели для других систем идут без чипа.