Описание

Один из наиболее широкоугольных зум-объективов для полнокадровых беззеркальных камер. Небольшой, легкий, хорошо подходит для тревел-, стрит-, репортажной фотографии, то есть для сюжетов, когда у вас нет времени на смену объективов, и ради удобства можно простить некоторые несовершенства изображения.

Laowa 10-18mm также неплохо подходит для видеосъемки, благодаря прямой ручной фокусировке и возможности вращать диафрагму как ступенчато, так и бесступенчато (de-click). Еще одной незадокументированной особенностью является то, что объектив в значительной степени парфокальный: то есть изменение фокусного расстояния не приводит к смещению фокуса. Объектив легко балансируется на различных стабилизаторах, кранах и прочих системах крепления.

По качеству изображения (резкости, присутствию дисторсии и других аберраций) он, конечно заметно уступает таким фиксфокальным объективам как Laowa 9mm f/5.6 FF RL, 12mm f/2.8 Zero-D или 14mm f/4 FF RL Zero-D, поэтому для спокойных сюжетов (пейзаж, архитектура) мы советуем все же взять эти «фиксы». Тем не менее, если не заниматься разглядывание снимков со 100% или 200% увеличением, качество изображения у Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 вполне достойное. Отдельной гордостью создателей объектива являются замечательные, точно очерченные лучи от солнца и других ярких источников света в кадре (10 лучей, появляются при закрытии диафрагмы).

Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 изготавливается в полностью металлическом корпусе (без защиты от пыли и влаги) с металлической же несъемной блендой. Для крепления светофильтров предусмотрена задняя резьба (37 мм), также можно дополнительно приобрести передний держатель для листовых фильтров – в базовый комплект он не входит.