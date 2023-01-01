Объектив Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 Nikon Z
Код товара : УТ-00051351
Артикул : VE1018NZ*
64 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
37
Минимальное фокусное расстояние, мм
10
Максимльное фокусное расстояние, мм
18
Относительное отверстие
1:4.5 - 1:5.6
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.15 м
Угол поля зрения
102° – 130°
Конструкция объектива
14 элементов в 10 группах (2 асферических и 1 низкодисперсионный элемент)
Физические характеристики
Вес
496 г
Размеры товара
70 х 90.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Один из наиболее широкоугольных зум-объективов для полнокадровых беззеркальных камер. Небольшой, легкий, хорошо подходит для тревел-, стрит-, репортажной фотографии, то есть для сюжетов, когда у вас нет времени на смену объективов, и ради удобства можно простить некоторые несовершенства изображения.
Laowa 10-18mm также неплохо подходит для видеосъемки, благодаря прямой ручной фокусировке и возможности вращать диафрагму как ступенчато, так и бесступенчато (de-click). Еще одной незадокументированной особенностью является то, что объектив в значительной степени парфокальный: то есть изменение фокусного расстояния не приводит к смещению фокуса. Объектив легко балансируется на различных стабилизаторах, кранах и прочих системах крепления.
По качеству изображения (резкости, присутствию дисторсии и других аберраций) он, конечно заметно уступает таким фиксфокальным объективам как Laowa 9mm f/5.6 FF RL, 12mm f/2.8 Zero-D или 14mm f/4 FF RL Zero-D, поэтому для спокойных сюжетов (пейзаж, архитектура) мы советуем все же взять эти «фиксы». Тем не менее, если не заниматься разглядывание снимков со 100% или 200% увеличением, качество изображения у Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 вполне достойное. Отдельной гордостью создателей объектива являются замечательные, точно очерченные лучи от солнца и других ярких источников света в кадре (10 лучей, появляются при закрытии диафрагмы).
Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 изготавливается в полностью металлическом корпусе (без защиты от пыли и влаги) с металлической же несъемной блендой. Для крепления светофильтров предусмотрена задняя резьба (37 мм), также можно дополнительно приобрести передний держатель для листовых фильтров – в базовый комплект он не входит.