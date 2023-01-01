Адаптер Laowa 0.7x Focal Reducer для 24mm f/14 Probe Lens, EF-R
Код товара : УТ-00059738
Артикул : VE07FREF2R
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер Laowa 0.7x Focal Reducer предназначен для использования с объективом Laowa 24mm f/14 Probe Lens (байонет Canon EF). Он позволяет сохранить практически то же фокусное расстояние при использовании камер Canon EOS R с APS-C матрицей (C70, R7, R10) или полнокадровых камер в APS-C режиме. Оптически адаптер состоит из 3 линз, объединенных в 1 группу. При этом адаптер также увеличивает светосилу объектива на 1 ступень, за счет концентрации лучей света на меньшей площади.