Лампочка люминесцентная Toki F8T5D, цоколь G5, 8 Вт, 6500K (для ULB-150)

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Код товара: УТ-00094661 Артикул: F8T5D Код товара: УТ-00094661 Артикул: F8T5D Люминесцентная лампа стандарта F8T5D: длина 300 мм, диаметр 16 мм (T5), цоколь G5 (с обоих торцов, 5 мм между контактами), цветовая температура: холодный белый свет (6500К). Энергопотребление 8 Вт. Применяется в подсветке мебели (внутренняя подсветка шкафов, подсветка кухонных столешниц), в настольных лампах, портативных фонарях, в рекламных конструкциях (небольшие витрины, лайтбоксы) и так далее. Производитель: Toki, Япония. Cредний срок службы лампы: 7500 часов. Товар не найден Задать вопрос Описание Люминесцентная лампа стандарта F8T5D: длина 300 мм, диаметр 16 мм (T5), цоколь G5 (с обоих торцов, 5 мм между контактами), цветовая температура: холодный белый свет (6500К). Энергопотребление 8 Вт. Применяется в подсветке мебели (внутренняя подсветка шкафов, подсветка кухонных столешниц), в настольных лампах, портативных фонарях, в рекламных конструкциях (небольшие витрины, лайтбоксы) и так далее. Производитель: Toki, Япония. Cредний срок службы лампы: 7500 часов. Применяется в световой панели Lightbox model Grande (ULB-150). Видео Наш обзор

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