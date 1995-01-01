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Лампочка люминесцентная Toki F8T5D, цоколь G5, 8 Вт, 6500K (для ULB-150)

  • F8T5D, цоколь G5, 8 Вт, 6500K (для световых столиков ULB-150)
  • F8T5D, цоколь G5, 8 Вт, 6500K (для световых столиков ULB-150)
  • F8T5D, цоколь G5, 8 Вт, 6500K (для световых столиков ULB-150)
Код товара:УТ-00094661
Артикул:F8T5D

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Люминесцентная лампа стандарта F8T5D: длина 300 мм, диаметр 16 мм (T5), цоколь G5 (с обоих торцов, 5 мм между контактами), цветовая температура: холодный белый свет (6500К). Энергопотребление 8 Вт. Применяется в подсветке мебели (внутренняя подсветка шкафов, подсветка кухонных столешниц), в настольных лампах, портативных фонарях, в рекламных конструкциях (небольшие витрины, лайтбоксы) и так далее. Производитель: Toki, Япония. Cредний срок службы лампы: 7500 часов.

Применяется в световой панели Lightbox model Grande (ULB-150).