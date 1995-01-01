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Плёночный фотоаппарат Lomography La Sardina & Flash - Telefonbuch

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072788 Артикул : sp200tb

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Lomography La Sardina & Flash – это пленочная 35-мм камера со сверхширокоугольным объективом, выполненная в форме банки сардин. Дизайн отсылает к семейству фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Irwin Corporation в США в 1930-х и 1940-х годах (Kandor, Kandor Jr, Kandor Komet, Lark). Камера производится во множестве цветовых вариантов, со вспышкой Fritz the Blitz или без нее. Задать вопрос 9 290 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание La Sardina – это пленочная 35-мм камера со сверхширокоугольным объективом, выполненная в форме банки сардин. Дизайн отсылает к семейству фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Irwin Corporation в США в 1930-х и 1940-х годах (Kandor, Kandor Jr, Kandor Komet, Lark). Камера производится во множестве цветовых вариантов, со вспышкой Fritz the Blitz или без нее. Издание Telefonbuch Edition посвящено старейшему немецкому телефонному справочнику Das Telefonbuch. Особенности: Сверхширокоугольный объектив

Система перемотки «вперёд-назад» для создания мультиэкспозиций

Окошко на задней панели, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете

Всего два положения фокусировки: до 1 м и от 1 м до бесконечности

Есть длительная выдержка от руки

Съемная вспышка Fritz the Blitz

В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену Технические характеристики: Тип плёнки: 135 (35 мм)

Фокусное расстояние объектива: 22 мм

Фиксированная диафрагма: f/8

Угол обзора: 89°

Выдержка: 1/100 (N), ручная (B)

Контакт для вспышки: специальный, La Sardina

Фокусировка: 0.6м - 1м, 1м - бесконечность

Автоматический счётчик кадров

Мультиэкспозиция (переключатель MX)

Резьбовое гнездо 1/4" для установки на штатив

Резьбовое гнездо для механического спускового тросика

Питание: 1 элемент типа CR123A (для вспышки)

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