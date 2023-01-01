Описание

La Sardina - удивительная широкоугольная плёночная камера, выполненная в стиле банки от сардин, очень компактная и простая в использовании. Делает неповторимо мечтательные панорамные снимки в лоу-фай стиле с небольшим виньетированием по краям. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении.

Снимайте без вспышки в условиях «outdoor» или со вспышкой в помещении и при слабом освещении. Легко и просто выберите на корпусе камеры одну из двух дистанций фокусировки (портрет / панорама), и начинайте снимать!

Функции и особенности

Формат: 35мм

Объектив: пластиковый широкоугольный с фокусным расстоянием 22мм

Выдержки: фиксированная 1/100 и ручная (B)

Диафрагма: f/8 фиксированная

Зональная фокусировка

Прямой оптический видоискатель

Дистанции фокусировки: 0.6 м - 1 м; 1 м - бесконечность

Ручная перемотка плёнки

Автоматический счётчик кадров

Разъём для штатива

Разъём La Sardina Micro Contact для подключения внешней вспышки

Питание вспышки: 1 батарейка CR123A

В комплекте с камерой: съёмная фотовспышка, инструкция, буклеты, цветные фильтры для вспышки, крышечка на объектив.