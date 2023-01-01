Пленочный фотоаппарат Lomography La Sardina & Flash - Acapulco
Код товара : УТ-00062650
Артикул : SP200ACP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
La Sardina - удивительная широкоугольная плёночная камера, выполненная в стиле банки от сардин, очень компактная и простая в использовании. Делает неповторимо мечтательные панорамные снимки в лоу-фай стиле с небольшим виньетированием по краям. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении.
Снимайте без вспышки в условиях «outdoor» или со вспышкой в помещении и при слабом освещении. Легко и просто выберите на корпусе камеры одну из двух дистанций фокусировки (портрет / панорама), и начинайте снимать!
Функции и особенности
- Формат: 35мм
- Объектив: пластиковый широкоугольный с фокусным расстоянием 22мм
- Выдержки: фиксированная 1/100 и ручная (B)
- Диафрагма: f/8 фиксированная
- Зональная фокусировка
- Прямой оптический видоискатель
- Дистанции фокусировки: 0.6 м - 1 м; 1 м - бесконечность
- Ручная перемотка плёнки
- Автоматический счётчик кадров
- Разъём для штатива
- Разъём La Sardina Micro Contact для подключения внешней вспышки
- Питание вспышки: 1 батарейка CR123A
В комплекте с камерой: съёмная фотовспышка, инструкция, буклеты, цветные фильтры для вспышки, крышечка на объектив.