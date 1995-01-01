Мешок для песка KUPO 16Kg Sand Bag (KSD-1680L) – это простой и надежный груз-противовес для студийного оборудования. Использование балласта обеспечивает безопасность на съемочной площадке, предотвращает переворачивание стоек с дорогим оборудованием и нанесение травм персоналу. Мешок можно подвесить на стрелу журавля за ручку или вшитую петлю, а также положить на одну из ножек стойки: для этого он выполнен в форме седловой сумки (буквой П). Он сделан из прочного нейлона 1000D Cordura с толстой пластиковой подкладкой, которая изолирует мелкую песчаную пыль внутри мешка, а также предотвращает отсыревание песка. Песок надежно удерживается внутри благодаря использованию широких липучек (велкро). Мешок поставляется пустым, а строительный песок вы можете приобрести в ближайшем строительном магазине.