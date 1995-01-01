Стойка Master C-stand с черным покрытием, основанием "черепаха" и инновационной пружинной системой блокировки.

В комплекте зажимная головка 2,5" и штанга 100см с шестигранным штифтом 5/8"

Основание "черепаха" оснащено 28-мм Junior приемным отверстием для монтажа оборудования в низком положении.

Съемная трехсекционная колонна облегчает транспортировку.

Расположенные на разной высоте ножки позволяют складывать их вместе для удобного хранения.

Литые фиксаторы основания из цинкового сплава обеспечивают прочность и устойчивость.

Приваренный штифт 5/8" (16 мм) Baby с шаровой головкой

Секции колонны фиксируются широкими Т-образными рукоятками.

Ножки стойки оснащены накладками для защиты ноги и пола

Стойка со штангой KUPO CT-40MKBH Master C-Stand Turtle Base Grip Arm черного цвета с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер. Основание стойки оборудовано уникальной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Специальный тип конструкции основания стойки – «черепаха» позволяет отсоединить центральную колонну для удобства транспортировки, а само по себе основание может быть использовано с переходником (приобретается отдельно) для низкого расположения оборудования. Стойка оснащена запатентованной системой блокировки ножек - просто сдвиньте подпружиненное кольцо и вращайте стойку, чтобы ножки заняли свое положение.

Телескопическая центральная колонна имеет три секции и раздвигается до высоты 296 см. В основании стойки находятся три ножки различной высоты. Это позволяет размещать стойки вплотную у стены или рядом с другим оборудованием, а также удобно транспортировать и хранить их. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и грузов-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали для защиты зажимов от износа. Стальной штифт Baby 5/8" приварен непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.

В комплект входит 100-сантиметровый стальной кронштейн-удлинитель диаметром 5/8’’ (16 мм) с шестигранным штифтом 5/8’’ Baby для монтажа на стойку аксессуаров, оснащенных гнездом Baby 5/8’’ (16 мм). Кронштейн имеет нескользящую шероховатую поверхность. Используется вместе с крепежной поворотной головкой 2-1/2’’ (KCP-200B), которая оснащена четырьмя V-образными захватами (5/8’’, ½’’, 3/8’’, ¼’’), подшипниками, дающими максимальный крутящий момент, и эргономичной Т-образной рукояткой.

Комплектация