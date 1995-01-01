Стойка со штангой KUPO CL-30MK MASTER C-STAND GRIP ARM с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Эта стойка комплектуется головкой 2.5” grip head для штанг и штангой grip arm (100 см) с шестигранной шпилькой для установки оборудования. Запатентованная конструкция ножек обеспечивает возможность быстрой подготовки к работе.

Регулируемая по высоте ножка позволит выровнять стойку на неровной поверхности. Просто разблокируйте фиксирующую рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-STAND, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства.

В комплект входит стойка C-Stand, 2,5" головка и 100см штанга. Штанга представляет собой 100 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и поворотной муфтой на другом. Головка 2,5" состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8" (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4" крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.

Характеристики: