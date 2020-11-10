Крышка для объектива JJC 72 мм (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00046493
Артикул : б/у-Н1 КС 2020-11-10
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
220 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара:111493
Крышка для объективов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: крышка
Гарантия 14 дней.