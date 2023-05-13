Крышка для байонета камеры Canon RF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067529
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-05-13
Причина уценки:
Без следов использования.
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Защитная крышка для камер с байонетом Canon RF.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.