Крышка объектива Canon EF задняя (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00063232
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-17
Причина уценки:
Бывшая в употреблении. Гарантия магазина 90 дней.
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 128232
Задняя крышка для объективов с байонетом Canon EF.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.