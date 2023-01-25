Крышка байонета объектива Canon EF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00064974
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-01-25
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Гарантия магазина 90 дней.
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 129974
Крышка байонета объектива Canon EF
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: крышка.
Гарантия 14 дней.