Крышка байонета для камеры Canon RF (состояние new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075424 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-04



Задать вопрос Причина уценки: Без следов использования. 550 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Крышка для камер с байонетом Canon RF. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: new

Гарантия 14 дней.

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