Крышка байонета для камеры Canon RF (состояние new) (б/у)
Код товара : УТ-00075424
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-04
Причина уценки:
Без следов использования.
550 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Крышка для камер с байонетом Canon RF.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Гарантия 14 дней.
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