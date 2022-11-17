Крышка байонета камеры Canon EF (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00063233
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-17
Причина уценки:
Состояние новой, без следов эксплуатации.
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 128233
Крышка байонета камеры Canon EF.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.