Описание

Фирменная «ASAHI PENTAX» металлическая передняя крышка.

1. Данная крышка безрезьбовая, т.е. просто надевается на Ваш объектив спереди, т.е. со стороны передней линзы объективов, имеющих наружный диаметр передней оправы 51 миллиметр.

2. 51 миллиметр наружной оправы соответствует 49 миллиметрам внутренней.

Это значит, что данная крышка предназначена АБСОЛЮТНО для всех фото/кино/видео объективов, имеющих внутренний диаметр передней оправы 49 миллиметров, или, иначе говоря, имеющие резьбу оправы под светофильтры и прочие насадки на объектив 49 мм ;

3. Такой диаметр имеют примерно 70% фирменных (Takumar и Pentax) и нефирменных объективов, преимущественно в диапазоне фокусных расстояний от 20мм до 200мм.

4. Данная крышка сделана более полувека тому назад в Японии и, в настоящее время, является коллекционным раритетом , особенно среди ценителей оптики фирмы «ASAHI PENTAX», выпускавшей превосходные объективы под марками «TAKUMAR» и «PENTAX».

Продаётся именно та передняя крышка, которую Вы видите на фото.

Состояние: 5-

Гарантия 14 дней.