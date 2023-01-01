Описание

Кружка бело FUJIFILM защитная упаковка, коробка.

вес - 350г.

объем - 330 мл.

материал - керамика

высота - 95 мм.

диаметр - 80 мм.

Можно использовать в СВЧ и посудомоечной машине!

Состояние: новая

s/n: нет

В комплекте: кружка, защитная упаковка, коробка.

Гарантия: нет

Код товара: 130070