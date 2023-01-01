Кружка сувенирная Fujifilm керамическая (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065070
Артикул : б/у-Ф1 КС K-Print Fuji
Причина уценки:
НОВАЯ!
500 ₽
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Описание
Кружка бело FUJIFILM защитная упаковка, коробка.
вес - 350г.
объем - 330 мл.
материал - керамика
высота - 95 мм.
диаметр - 80 мм.
Можно использовать в СВЧ и посудомоечной машине!
Состояние: новая
s/n: нет
В комплекте: кружка, защитная упаковка, коробка.
Гарантия: нет
Код товара: 130070