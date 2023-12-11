Сумка кожаная, белая (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072042
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-11
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости .
12 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137042
Сумка кожаная с наплечным ремнём.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: сумка, наплечный ремень.
Гарантия от 14 до 90 дней.
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