Кожаная разгрузка на одну камеру RB (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00066754
Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-04-13/01
Причина уценки:
новый
5 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 131754
Материал: натуральная кожа. Продукция ручного изготовления. Разгрузка позволяет, не отцепляя карабин, поднимать камеру над головой для снимков с видом сверху, или присесть на колено для снимков снизу. Для безопасных съемок рекомендуем пользоваться страховочным ремешком.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новый
s\n: N\A
Комплектация: ремень, крепление к камере, страховка, коробка
Гарантия 14 дней.