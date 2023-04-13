Описание

Код товара: 131754

Материал: натуральная кожа. Продукция ручного изготовления. Разгрузка позволяет, не отцепляя карабин, поднимать камеру над головой для снимков с видом сверху, или присесть на колено для снимков снизу. Для безопасных съемок рекомендуем пользоваться страховочным ремешком.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новый

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Комплектация: ремень, крепление к камере, страховка, коробка

Гарантия 14 дней.