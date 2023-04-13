Описание

Код товара: 136321

Материал: натуральная кожа. Продукция ручного изготовления. Разгрузка позволяет, не отцепляя карабин, поднимать камеру над головой для снимков с видом сверху, или присесть на колено для снимков снизу. Для безопасных съемок рекомендуем пользоваться страховочным ремешком.

Состояние: NEW

Комплектация: Разгрузка, крепление на 1/4", коробка

Гарантия 14 дней