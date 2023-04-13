Кожаная разгрузка на одну камеру BL (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00071321
Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-04-13/03
Причина уценки:
Новая.
5 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136321
Материал: натуральная кожа. Продукция ручного изготовления. Разгрузка позволяет, не отцепляя карабин, поднимать камеру над головой для снимков с видом сверху, или присесть на колено для снимков снизу. Для безопасных съемок рекомендуем пользоваться страховочным ремешком.
Состояние: NEW
Комплектация: Разгрузка, крепление на 1/4", коробка
Гарантия 14 дней