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Сумка Kornet Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New) (б/у)

  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
  • Кэмбридж S, кожаная, черная (состояние New)
Код товара:УТ-00085931
Артикул:KR-CSSBL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка для фототехники из крупноячеистой натуральной кожи. Вся фурнитура выполнена из металла. Основное отделение можно разделить на 4 части с помощью 3 плотных перегородок на «липучках». Спереди под клапаном предусмотрен карман для аксессуаров (светофильтры, кабели, карты памяти, светофильтры), с тыльной стороны – плоский карман для документов. Сумку можно носить как за верхнюю ручку, так и на съемном плечевом ремне с широкой нескользящей накладкой.

Хорошо подходит для беззеркальных камер с 2-3 объективами и вспышкой.

Состояние: новая.
Комплектация: сумка, плечевой ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев