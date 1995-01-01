Сумка для фототехники из крупноячеистой натуральной кожи. Вся фурнитура выполнена из металла. Основное отделение можно разделить на 4 части с помощью 3 плотных перегородок на «липучках». Спереди под клапаном предусмотрен карман для аксессуаров (светофильтры, кабели, карты памяти, светофильтры), с тыльной стороны – плоский карман для документов. Сумку можно носить как за верхнюю ручку, так и на съемном плечевом ремне с широкой нескользящей накладкой.

Хорошо подходит для беззеркальных камер с 2-3 объективами и вспышкой.

Состояние: новая.

Комплектация: сумка, плечевой ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев