Сумка Kornet Кэмбридж L, кожаная, коричневая (состояние New) (б/у)

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Код товара: УТ-00085981 Артикул: KR-CSLBR Код товара: УТ-00085981 Артикул: KR-CSLBR Тип аксессуара сумки, чехлы Все характеристики Сумка Kornet Кэмбридж L, кожаная, коричневая (состояние New)

Код товара: 150981 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новая

Комплектация: сумка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 14 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара сумки, чехлы Описание Сумка Kornet Кэмбридж L, кожаная, коричневая (состояние New)

Код товара: 150981 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новая

Комплектация: сумка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 14 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.