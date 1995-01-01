Разгрузка Kornet для камеры, кожаная, черный\красный (состояние New) (б/у)

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Код товара: УТ-00086002 Артикул: KR-BS1BL\R Код товара: УТ-00086002 Артикул: KR-BS1BL\R Тип аксессуара ремни Все характеристики Разгрузка Kornet для камеры, кожаная, черный\красный (состояние New)

Код товара: 151002 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новый

Комплектация: разгрузка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 14 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара ремни Описание Разгрузка Kornet для камеры, кожаная, черный\красный (состояние New)

Код товара: 151002 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новый

Комплектация: разгрузка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 14 дней. Видео Наш обзор

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