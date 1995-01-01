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Картхолдер Kornet на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New) (б/у)

  • на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New)
  • на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New)
  • на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New)
  • на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New)
  • на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New)
Код товара:УТ-00086006
Артикул:KR-СH4BL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Картхолдер Kornet на 4 SD карты, кожаный, черный (состояние New)
Код товара: 151006

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новый
Комплектация: картхолдер
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 14 дней.