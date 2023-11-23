Плёночный фотоаппарат Konica Z-up 140 Super (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071658
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136658
- Объектив 38-140 мм
- Диафрагма 3,6 - 10,6
- Выдержки 3.2 - 1/280 с
- Минимальное фокусное расстояние 80 см
- Автофокус
- Режимы вспышки - красные глаза, ночная, без вспышки
- ISO: 25-3200 (DX-код). Пленка без DX-кода устанавливается как ISO 25
- Коррекция экспозиции
- Таймер + автоспуск
- Штативное гнездо
- Питание CR123.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения;
Комплектация: ремешок; 3983025;
Гарантия 14 дней.