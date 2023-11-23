Описание

Код товара: 136658

- Объектив 38-140 мм

- Диафрагма 3,6 - 10,6

- Выдержки 3.2 - 1/280 с

- Минимальное фокусное расстояние 80 см

- Автофокус

- Режимы вспышки - красные глаза, ночная, без вспышки

- ISO: 25-3200 (DX-код). Пленка без DX-кода устанавливается как ISO 25

- Коррекция экспозиции

- Таймер + автоспуск

- Штативное гнездо

- Питание CR123.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения;

Комплектация: ремешок; 3983025;

Гарантия 14 дней.