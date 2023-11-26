Плёночный фотоаппарат Konica POP EFP-8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071748
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-26
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпус.
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136665
Пленка: 135 (ISO 100/200/400 с DX-кодом)
Объектив: 30 мм, f/8, объектив 2 асферических элемента
Выдержка затвора: 1/100 с
МДФ: 1,2 м
Вспышка: авто
Питание: 2хААА
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: ремешок, чехол;
Гарантия 14 дней.