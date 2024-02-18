Объектив Konica Minolta AF 17-35mm f/2.8-4 D Sony A (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073529
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-18
Причина уценки:
Следы эксплуатации, мелки царапины на корпусе, потертости, бленда не фиксируется.
10 000 ₽
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Описание
Код товара: 138529
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Minolta A
Мин. фокусное расстояние: 17 мм
Макс. фокусное расстояние: 35 мм
Диафрагма: f/2.8-4.0
Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
#10440604
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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