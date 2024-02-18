Объектив Konica Minolta AF 17-35mm f/2.8-4 D Sony A (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073529 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-18

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, мелки царапины на корпусе, потертости, бленда не фиксируется. 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138529 Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Minolta A

Мин. фокусное расстояние: 17 мм

Макс. фокусное расстояние: 35 мм

Диафрагма: f/2.8-4.0

Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

#10440604

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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