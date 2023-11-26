Плёночный фотоаппарат Konica Autoreflex TC, SN:231804 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071744
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-26
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136744
Диапазон выдержек: 1/8 - 1/1000 с, ручная (В)
Считываемая чувствительность пленки: 25 - 1600
Работает от 2-ух батареек PX625
Выпускался с 1976 по 1982, Япония
Konica Hexanon AR 50 mm f/ 1.7
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: Konica AR
Год начала производства: 1967
Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах
Объектив формирует весьма красивый рисунок размытия переднего и заднего плана (Боке).
RMC Tokina 35-105 mm f/ 3.5-4.3 - штатный объектив с переменным фокусным расстоянием для 35-мм зеркальных фотоаппаратов различных систем.
Объектив построен по схеме "тромбон" (изменение фокусного расстояния осуществляется перемещением кольца от себя-к себе, при этом длина объектива меняется). Имеет мультипросветление.
В макро-режиме (на фокусном расстоянии 35мм) объектив RMC Tokina 35-105mm f/3.5-4.3 позволяет снимать макро в масштабе 1:4, при этом минимальная дистанция фокусировки сокращается до 0.135м.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.
Комплектация: ремешок, батарейки 625 - 2 шт., объектив Konica Hexanon AR 50 mm f/ 1.7, светофильтр, крышка; объектив Tokina RMC 35-105mm f/3.5-4.5, вспышка AGFATRONIC 381 CAS;
Гарантия 14 дней.