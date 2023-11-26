Описание

Код товара: 136744

Диапазон выдержек: 1/8 - 1/1000 с, ручная (В)

Считываемая чувствительность пленки: 25 - 1600

Работает от 2-ух батареек PX625

Выпускался с 1976 по 1982, Япония

Konica Hexanon AR 50 mm f/ 1.7

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: Konica AR

Год начала производства: 1967

Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах

Объектив формирует весьма красивый рисунок размытия переднего и заднего плана (Боке).

RMC Tokina 35-105 mm f/ 3.5-4.3 - штатный объектив с переменным фокусным расстоянием для 35-мм зеркальных фотоаппаратов различных систем.

Объектив построен по схеме "тромбон" (изменение фокусного расстояния осуществляется перемещением кольца от себя-к себе, при этом длина объектива меняется). Имеет мультипросветление.

В макро-режиме (на фокусном расстоянии 35мм) объектив RMC Tokina 35-105mm f/3.5-4.3 позволяет снимать макро в масштабе 1:4, при этом минимальная дистанция фокусировки сокращается до 0.135м.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.

Комплектация: ремешок, батарейки 625 - 2 шт., объектив Konica Hexanon AR 50 mm f/ 1.7, светофильтр, крышка; объектив Tokina RMC 35-105mm f/3.5-4.5, вспышка AGFATRONIC 381 CAS;

Гарантия 14 дней.