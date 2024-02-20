Комплект аккумулятор EN-EL14A + зарядное устройство (состояние new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073552 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-20



Задать вопрос Причина уценки: Без следов использования. 1 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Батарея EN-EL14A и зарядное устройство к ней.

Ёмкость 1530 mAh. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, без следов эксплуатации.

Гарантия 14 дней.

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