Переходное кольцо понижающее 72-62 мм (состояние new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076478 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-16

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Задать вопрос Причина уценки: следы использования. 450 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141479 Кольцо понижающие 72-62 (состояние new) Кольцо понижающие 72-62 (состояние new) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. следы использования.

Комплектация:

Гарантия 14 дней.

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