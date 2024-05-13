Адаптер M42-Pentax K (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075543 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/6

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 400 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип переходное кольцо

Крепление на камере байонет K

Крепление на объективе резьба M42 Код товара: 140543

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: адаптер.

Гарантия 90 дней.

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