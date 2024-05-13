Адаптер M42-Pentax K с фокусировкой на бесконечность (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075542 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/5

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 800 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип переходное кольцо

Крепление на камере байонет K

Крепление на объективе резьба M42 Особенности поддерживается фокусировка на бесконечность. Код товара: 140542

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: переходное кольцо, ключ, чехол.

Гарантия 90 дней.

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