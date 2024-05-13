Адаптер M42-Pentax K с фокусировкой на бесконечность (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00075542
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/5
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
800 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип переходное кольцо
Крепление на камере байонет K
Крепление на объективе резьба M42
Особенности поддерживается фокусировка на бесконечность.
Код товара: 140542
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: переходное кольцо, ключ, чехол.
Гарантия 90 дней.
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