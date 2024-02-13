Кольцо переходное M39 на Sony Nex (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073355
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-02-13/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138355
Кольцо переходное M39 на Sony Nex
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: переходное кольцо
Гарантия 14 дней.
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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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