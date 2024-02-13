Кольцо переходное M39 на Sony Nex (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073355 Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-02-13/01

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Описание Код товара: 138355 Кольцо переходное M39 на Sony Nex Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5- Комплектация: переходное кольцо

Гарантия 14 дней.

----- Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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